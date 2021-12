Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dinescu a fost invitat la o emisiune TV, in cadrul careia a fost intrebat daca l-a cunoscut pe Ion Iliescu inainte de Revolutia din 1989. Raspunsul lui Dinescu a avut mai multe conotații… Poetul Mircea Dinescu nu crede ca Ion Iliescu a conspirat in 1989 pentru indepartarea lui Nicolae Ceausescu…

- Cine c mai credea vreodata ca la Timișoara va funcționat dupa Revoluție un primar pe care timișorenii sa il compare cu Liviu Dragnea sau, mai rau, cu Nicolae Ceaușescu? Din pacate, am ajuns sa traim acele vremuri…. Episodul Colterm cand 55.000 de familii din Timișoara au ramas fara apa calda și caldura,…

- Carantina de noapte va fi instituita in toata țara, indiferent de rata de infectare dintr-o localitate, pentru o perioada de 30 de zile, conform deciziei de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, va fi interzisa circulația in intervalul 22.00-05.00, insa persoanele…

- Recent, Iohannis l-a scos din nou la lumina pe omul de care ar asculta și in care ar avea cea mai mare incredere: Michael Schmidt. Omul de afaceri, impreuna cu soția sa, Veronica, au fost singurii, cu excepția primei doamne, care au participat la ceremonia de premiere din orașul german Aachen, unde…

- Cu doua zile inainte de incheierea votului prin care membrii USR PLUS iși aleg noul președinte, Dan Barna a acordat un interviu pentru Libertatea in care vorbește despre alegerile interne și acuzațiile aparute in partid legate de acest proces. Se ferește insa sa foloseasca cuvantul „frauda”. Despre…

- Procurorii Parchetului General ridica documente de la City Insurance. Motivele pentru retragerea autorizației de funcționare sunt șocante. Procurori și ofițeri de la Parchetul General au ridicat, joi dimineața, acte de la sediul central al City Insurance, compania pentru care Autoritatea de Supraveghere…