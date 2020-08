Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 aug - Sputnik. Alte 194 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 22 in regiunea transnistreana. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaDin rau in mai rau: Ministerul Sanatații…

- CHIȘINAU, 1 aug – Sputnik. In timp ce pacienții gravi cu COVID-19 se afla intre viața și moarte in spitale, tinerii chefuiesc pana in zori in cluburile de noapte in aer liber. Realitatea trista este ca nicio persoana nu poarta masca, iar distanța sociala nu poate sa existe in condițiile in care tinerii…

- CHIȘINAU, 27 iul – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a anunțat ca astazi in Republica Moldova au fost confirmate 120 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, inclusiv cinci in Transnistria. Un caz este de import (Norvegia). Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus…

- CHIȘINAU, 18 iul. Sputnik. Ministerul Sanatații a publicat cu puțin timp in urma date noi cu privire la evoluția cazurilor de COVID-19. Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 300 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dintre care 12 in Transnistria. Din numarul total de cazuri,…

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Alte 329 de persoane s-au tratat de COVID-19 in ultimele 24 de ore, informeaza Ministerul Sanatații, Munci și Protecției Sociale. Potrivit unui comunicat de presa al instituției, bilanțul a ajuns la 11 mii 47 de persoane vindecate de COVID-19, din numarul total de 17 814…

- CHIȘINAU, 2 iul - Sputnik. Alte 252 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care șapte in regiunea transnistreana. Astfel, bilanțul persoanelor infectate de la inceputul pandemiei a ajuns la 17 150 de cazuri. Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

- CHIȘINAU, 2 iun - Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Naționala pentru Sanatate Publica iși vor intensifica acțiunile de prevenire și control a raspandirii infecției COVID-19 pe teritoriul…

- CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. Fiecare a cincea persoana infectata de coronavirus in Republica Moldova reprezinta sistemul medical. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYPeste 250 de pacienți se afla in stare grava din cauza COVID-19…