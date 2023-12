Interventiile politistilor in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.700 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 5.500 de fapte contraventionale si 400 de permise de conducere au fost retinute, potrivit unui comunicat al Politiei Romane. La data de 19 decembrie a.c., politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 447 de actiuni si au intervenit la 2.799 de evenimente, dintre care 2.386 au fost sesizate de cetateni prin 112. De asemenea, au fost ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

