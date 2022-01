Intervențiile estetice influențate de filtrele de pe Instagram în 2022 Intervențiile estetice influențate de filtrele de pe Instagram in 2022 Obișnuiți cu aceasta noua imagine, mulți utilizatori iși doresc sa o transpuna și in viața de zi cu zi, astfel incat apeleaza la medicii chirurgi plasticieni pentru mici imbunatațiri estetice minim-invazive sau la operații estetice care sa le recontureze chipul, sa le remodeleze nasul ori silueta. Medicul chirurg estetician Iancu Morad explica in ce mod a influențat social media cerințele pacienților sai, dar și ce tip de intervenții este de acord sa faca și care nu. „Instagram-ul a devenit extrem de popular in randul utilizatorilor… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

