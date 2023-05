Intervenții specializate ale Serviciului de Probațiune în vederea prevenirii infracționalității Nicoleta BISCEANU Serviciul de probațiune Buzau si Inspectoratul Județean de Poliție Buzau aplica, in perioada 10-31 mai, un program educativ, de preventie si interventie adresat celor care au comis infracțiuni cu violența contra persoanei. Aceasta interventie se adreseaza persoanelor aflate in evidentele Serviciului de probatiune Buzau și in executarea unor sanctiuni neprivative de libertate, scopul … Articolul Intervenții specializate ale Serviciului de Probațiune in vederea prevenirii infracționalitații apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

