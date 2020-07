Intervenții majore în infrastructura rutieră. Străzi și parcări, modernizate de Primăria Craiova, în valoare de peste 200 de milioane de lei Craiovenii au beneficiat, in ultimii ani, de intervenții majore in domeniul infrastructurii rutiere. Printr-un acord-cadru de modernizare strazi, nu mai puțin de trei pachete de asfaltare a strazilor de piatra și pamant sunt in lucru: unul ce insumeaza 87 de strazi, altul de noua strazi și un alt pachet de 107 strazi. Dintre cele 87 de strazi, anul trecut au fost deja finalizate 25. „Am luat decizia sa nu ne mai axam foarte mult pe zona de plombari și sa mergem pe lucrari ample, de asfaltare, astfel incat sa nu mai peticim an de an orașul. Astfel, in ultima perioada, au putut fi vazute șantiere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

