Intervenții la foc continuu, în zonele inundate din vestul țării. Imagini surprinse de salvatori Imagini dezolante in zonele inundate din județul Caraș-Severin. Pompierii au fost chemați sa evacueze apa stransa in beciurile, curțile și gospodariile din mai multe localitați. In județul Timiș nu sunt probleme deosebite, la aceasta ora, anunța autoritațile, dar pericolul nu a trecut. In continuare sunt in vigoare avertizari ale meteorologilor și hidrologilor. Doar astazi, echipaje […] Articolul Intervenții la foc continuu, in zonele inundate din vestul țarii. Imagini surprinse de salvatori a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Ministrul Marcel Vela spune, in Caraș-Severin, ca autoritațile au avut in plan, joi seara, evacuarea a 500 de persoane din cauza inundațiilor. „Riscam sa avem victime. (…) Am trecut cu bine peste aceasta provocare”, a adaugat ministrul. Vela se afla vineri in județul Caraș-Severin, pentru a evalua pagubele…

