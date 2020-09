Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Constanta este sambata, pana la ora 15.00, sub cod galben de vant, care bate cu rafale de pana la 60 km/h. Reprezentantii ISU Dobrogea au transmis ca doua persoane au fost scoase din mare, pe plaja Laguna din Mangalia. O fata de 17 ani a fost scosa din valuri constienta, in timp ce un barbat…

- A fost alerta pe plaja din Mangalia. Doua persoane au fost scoase din valurile marii, sambata. Intervenția a avut loc pe plaja Laguna din Mangalia. Este vorba despre o fata de 14 ani și un barbat de 31 ani. Barbatul a fost preluat de elicopterul SMURD, conform Mediafax.Reprezentanții ISU Dobrogea…

- Tatal unei fete din grupul focar de Covid-19 care ajunsese pe litoral de la Vaslui spune ca vacanța copiilor a fost intrerupta din cauza unei „mascarade”. Barbatul a declarat pentru ziarul local din Vaslui ca-și va trata fata acasa cu paracetamol.„Mi-a spus ca niciun coleg din grupul ei nustranuta,…

- O altercația a avut loc duminica noapte sub Tampa. Din informațiile pe care le deținem, un tanar de 16 ani, O.C., s-a luat la harța cu alți doi tineri, T.S. si B.A. Victimele spun ca agresorul era baut și posibil drogat. Agresorul i-a atacat pe cei doi tineri cu un cutit si o rozeta. Ambele victime…

- O femeie a fost scoasa din mare, la Mamaia Nord.Salvatorii au scos din mare o femeie, in zona Arena Regia din Mamaia Nord.A intervenit elicopterul SMURD, un echipaj SAJ B si un echipaj de prim ajutor.Potrivit informatiilor, femeia de 60 de ani a fost resuscitata de medici si a iesit din stop cardiorespirator.Femeia…

- Focul, localizat in zona acoperisului.Pompierii militar de la ISU Dobrogea au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in Costinesti, pe strada Marii. Conform primelor date, ar fi un incendiu localizat in zona acoperisului la autoservirea Springtime. ...

- Salvatorii de la ISU Timiș au fost chemați sa intervina la un accident care a avut loc pe autostrada A1, km 472, in care au fost implicate 3 autoturisme, 1 camioneta și 1 autotren. The post Accident in lanț pe autostrada: trei mașini, un camion și un TIR s-au ciocnit. A intervenit elicopterul SMURD…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din judetul Cluj, a murit inecat in mare, in dreptul plajei Laguna din Mangalia. Pompierii de la ISU Dobrogea au fost anunțați prin 112 ca sapte persoane, din care patru copii, sunt in pericol de inec. Salvatorii au intervenit cu mai multe ambulante SMURD si SAJ, dar…