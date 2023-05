Intervenții ale pompierilor timișeni după ploaia torențială. Gospodării, parcări și străzi inundate ISU Timiș a anunțat ca pompierii au fost solicitații pentru mai multe intervenții dupa codul portocaliu de furtuna de duminica dupa-amiaza. Astfel, pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit cu doua motopompe pentru evacuarea apei dintr-o parcare demisol, in comuna Giroc. In sprijin au intervenit pompierii voluntari din comuna. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timisoara […] Articolul Intervenții ale pompierilor timișeni dupa ploaia torențiala. Gospodarii, parcari și strazi inundate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

