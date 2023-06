Stiri pe aceeasi tema

- ISU Caraș-Severin a intervenit duminica, in urma ploilor torentiale, pentru evacuarea apei din mai multe curți și garaje din Reșița. Pana la aceasta ora, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Semenic” al județului Caraș-Severin au fost solicitați sa intervina in Reșița in urmatoarele…

- CARAȘ-SEVERIN – Apele au intrat in mai multe garaje dintr-un bloc de pe strada Fagarașului. Codul roșu emis pentru aceasta dupa-amiaza, vizeaza in județul nostru: Reșița, Bocșa, Berzovia, Doclin, Tarnova, Ramna, Ezeriș, Ocna de Fier! Pana la acest moment, pe fondul avertizarii meteorologice in vigoare,…

- Un cutremur semnificativ s-a produs marți, 6 iunie, la ora 20:26:52, in județul Arad. Seismul a avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter și a fost resimțit inclusiv in zona Lugoj. Dupa cum a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a fost…

- PLUGOVA – In aceasta dupa-amiaza, pe DN6, in apropiere de Plugova, s-a produs un accident rutier intre doua autotrenuri. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate, fiind nevoie de intervenția pompierilor și a cadrelor medicale! Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic”…

- CICLOVA ROMANA – Pompierii militari oravițeni au fost chemați sa intervina, joi seara, in jurul orei 22.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, undeva la intrarea in satul de reședința al comunei Ciclova Romana! „Autoturismul era staționat pe spațiul verde, cand șoferul a observat…

- REȘIȚA – Inca o misiune pirotehnica a fost derulata de salvatorii carașeni in municipiul Reșița! „Specialiștii pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența «Semenic» al județului Caraș-Severin au fost solicitați sa intervina ieri, 17 mai, pentru o noua misiune de asanare a teritoriului…

- Ziua Internaționala a Pompierilor a fost incununata la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Someș” Satu Mare, de vizita copiilor din cadrul centrului de zi „Alter Ego”, aflat in subordinea Direcției de Asistența Sociala. Micii vizitatori de astazi le-au amintit pompierilor de copilarie. „Pana unde…

- DOGNECEA – Un incendiu produs la o casa de locuit din comuna Dognecea a fost raportat la 112! „Pentru misiune au fost alocate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Reșița. La sosirea echipajelor operative la locul solicitarii, ardea generalizat acoperișul locuinței…