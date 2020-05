Intervenție SMURD. Pe cine au transportat salvatorii In dimineața zilei de 21 mai un echipaj SMURD din nordul țarii a efectuat o misiune de transportare de la Balți la Chișinau a doi pacienți care necesitau ingrijiri suplimentare. Un barbat in virsta de 59 de ani și o femeie in virsta de 61 de ani care aveau nevoie de hemodializa au fost preluați de echipajul SMURD din cadrul Detașamentului Regional Cautare Salvare nr.2 și transportați in siguranța Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

