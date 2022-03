Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat luni ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a inceput demersurile pentru eliberarea de adeverințe pentru solicitanții schemei de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022. Acțiunea se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr.207/14.02.2022 pentru completarea art.19 din…

- Interventie prompta a jandarmilor in zona unui liceu, oamenii legii aflați in misiune pe raza Municipiului Targoviște, au depistat The post Interventie prompta a jandarmilor in zona unui liceu first appeared on Partener TV .

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, de miercuri, eliberarea de adeverinte pentru solicitantii schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2022.

- Ninsoarea care a cazut noaptea trecuta pentru zona noastra nu a ocolit nici comuna Frata. Primarul comunei, Cristian Cherecheș, a postat in cursul nopții, mai multe fotografii, care aratau modul in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, aferent serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2021, se depun pana la 31 ianuarie, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), conform Agerpres. Conform…

- Suma totala autorizata la plata pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic (SCZ) se ridica la 156,9 milioane de euro, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr.1247/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic si pentru stabilirea cuantumului acestora…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, plafonul de 114.156.810 euro (564.790.817,475 lei), care se acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2021, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic. ”In sedinta Guvernului din data de 10 decembrie 2021 a fost adoptata Hotararea…