- Salvamontiștii din Caraș-Severin intervin miercuri dupa-amiaza pentru salvarea a doi turiști straini, care au ramas blocați pe un traseu in zona Herculane. The post Intervenție cu elicopterul pentru salvarea a doi turiști straini blocați in zona Herculane appeared first on Renasterea banateana .

- Doi turiști au ramas vineri blocați, din cauza schimbarii vremii, pe un traseu via ferrata din masivul Parang. Salvamontiștii din Gorj intervin pentru recuperarea a doua persoane surprinse de schimbarea vremii și blocate intr-un traseu de via feratta din zona Cheile Galbenului, Baia de Fier,…

- Salvamontistii din Arges si Sibiu au intervenit, joi seara, pentru salvarea a trei cetateni cehi din Muntii Fagaras. Una dintre victime este ranita la picior și a fost coborata in siguranța de catre salvatori. Salvamontiștii au fost sesizați prin apel la 112, joi seara, ca patru cetațeni cehi au ramas…

- Salvamontiștii din cadrul salvamont Bușteni au reușit, dupa o intervenție care a durat mai bine de șase ore, sa recupereze, sambata dimineața, doi tineri care au ramas blocati, vineri seara, pe un traseu de alpinism din masivul Bucegi, informeaza Agerpres.Cei doi tineri au ramas blocati in zona Acul…

- Pentru salvamontiștii satmareni, week-end-ul și intervenția au devenit o normalitate, odata cu sosirea primaverii și creșterea fluxului de turiști, atrași de provocarile și frumusețile muntelui. Intervenția de azi noapte a fost solicitata la 10.55 prin SNUAU 112, și a constat in recuperarea și aducerea…

- Salvamontistii din Prahova intervin, sambata, pentru recuperarea a 7 turiști blocați in Masivul Bucegi. Interventia este dificila din cauza riscului mare de avalanse. Conform Salvamont Prahova, cele 7 persoane au ramas blocate pe Valea Jepii Mici. „Zona este foarte grea, cu zapada multa și risc de alunecare”,…

- Salvamontistii din Prahova intervin, sambata dupa-amiaza, pentru recuperarea a sapte turisti blocati pe un traseu din Masivul Bucegi, actiunea este dificila, in conditiile in care pe munte este depus un strat de zapada.

- Doi schiori au fost surprinși de o avalanșa in Munții Fagaraș. Ei au fost salvați de o echipa de salvamontiști. Serviciul Public Salvamont Sibiu a intervenit joi cu o echipa in zona Valea Balii din Munții Fagaraș. Salvamontiștii au avut misiunea sa salveze doi turiști prinși de o avalanșa.…