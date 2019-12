Intervenție pe viscol a salvamontiștilor și jandarmilor pentru scoaterea din nămeți a unei mașini cu patru pasageri Salvamontiștii și jandarmii din Dambovița au intervenit sa scoata din nameți o mașina care a ramas blocata pe un drum care este inchis circulației pe timpul iernii. In autovehicul erau doua tinere și doi copii.Intervenția a avut loc pe traseul Dichiu-Piatra Arsa. ”Echipa de salvatori montani ajunsa la fața locului in aproximativ 30 de minute (de la baza de salvare montana Peștera) a reperat autoturismul ce se afla la aproximativ 2 km de Șaua Dichiu. In urma unei scurte evaluari s-a constatat ca persoanele implicate nu necesitau asistența medicala”, se arata intr-un comunicat al Salvamont Dambovița.Salvamontiștii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

