Intervenție pe autostradă: un TIR a luat foc la kilomettrul 15 al Autostrăzii 1 Echipaje de pompieri de la ISU Giurgiu au intervenit, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camion. Evenimentul s-a produs la km 15 al A1 București-Pitești, pe sensul de mers spre capitala. Potrivit reprezentanților ISU, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Aceștia au constatat faptul ca incendiul se manifesta la materialele combustibile din zona compartimentului motor, fara flacara deschisa, prin fumegare. Din cauza caldurii degajate s-a spart parbrizul și s-a deteriorat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

