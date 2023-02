Intervenție miraculoasă a unor pompieri moldoveni în Turcia. Au scos un copil de 3 ani de sub dărâmături Copilul rezistase sub betoane timp de 75 de ore, insa a fost scos in viața dupa un efort susținut al pompierilor din Republica Moldova, veniți in Turcia pentru a-și ajuta colegii din toate țarile lumii in tentativa de a salva cat mai mulți oameni. Intervenție miraculoasa a pompierilor moldoveni La fel ca majoritatea țarilor din Europa, Republica Moldova a raspuns favorabil apelului lansat de Ankara. Moldovenii ofera suport in evaluare tehnica, cautarea sinistraților și misiuni de recuperare a victimelor. E vorba de o echipa cu nu mai puțin 55 de salvatori și doi caini. In condițiile in care e… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au depus flori la sediul Ambasadei Republicii Turcia in Chișinau. Menționam ca in seara zilei de luni, 6 februarie, un grup de salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au plecat in Turcia pentru a ajuta la descarcerarea și salvarea victimelor din localitațile…

- In aceasta dimineața la terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinau, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in comun cu responsabilii Aeroportului au demarat un exercițiu tactic. Scopul aplicațiilor ține de exersarea cooperarii și coordonarii mecanismului de intervenție in…

- Astazi la Tokyo conducerea IGSU reprezentata de șeful Inspectoratului colonel al serviciului intern Alexandru Oprea a semnat contractul intre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova și compania din Japonia. Acesta prevede fabricarea și…

- In ultimele 24 de ore, pompierii romani au intervenit la peste 1.500 de situatii de urgenta, conform Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU . In perioada amintita, in Romania s au produs 65 de incendii, in urma carora doua persoane au decedat. Stingerea incendiilor, descarcerarea, acordarea…

- Pompierii hunedoreni au salvat, in prima zi a anului, un magarus cazut intr-un canal de pe Aleea Primaverii, din municipiul Brad, care se zbatea intre viata si moarte in spatiul ingust si plin de apa, informeaza, luni, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) „Daca ar…

- Pompierii și salvatorii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgența au reușit sa aduca o bucata de poveste de iarna la Institutul Oncologic din municipiul Chișinau. Echipați cu unitațile decorate cu luminițe, trase de renii lui Moș Gerila și ajutați de colegii carabinieri și actori,…

- UPDATE, ora 10:25: Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca fumul degajat de aparatul RMN de la Sectia Pediatrie a Spitalului de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara provenea de la evacuari de heliu ale sistemului de racire al aparatului, Planul Rosu de Interventie fiind dezactivat.„Dupa…

- O pensiune aflata in apropiere de localitatea Caraorman a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au intervenit in forța pentru a stinge flacarile uriașe. Turiștii au fost evacuați și transportați catre o localitate din apropiere.La fața locului au ajuns nu mai puțin de 15 subofițeri din cadrul Inspectoratului…