- Tragedie in Giurgiu, informeaza antena3.ro.O femeie, de 71 de ani, si a pus capat zilelor duminica dimineata.Aceasta s a aruncat de la etajul patru al apartamentului in care locuia, situat intr un bloc pe soseaua Bucuresti.La fata locului a sosit un echipaj de la SAJ Giurgiu. In ciuda manevrelor de…

- GHINION… O femeie in varsta de 32 de ani din Vaslui a ajuns, vineri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui dupa ce si-a sfartecat degetele de la mana dreapta la masina de tocat. Victima, mama a trei copii, a fost trimisa de urgenta la o clinica din Iasi. Tanara, care lucra la un magazin…

- Medicii de la Spitalul Clinic ”Dr. C. I. Parhon” din Iași au reușit o premiera: printr-o serie de proceduri au ”pacalit” sistemul imunitar al unei tinere de 24 de ani sa accepte un rinichi de la mama ei, cand toate testele aratau ca organismul fetei l-ar fi respins dupa transplant. Ina Țurcan, 24 de…

- Aceasta tanara din Iași traiește o poveste extrem de emoționanta. In urma cu un an de zile i s-a pus un diagnostic greu de suportat. Chiar de ziua ei de naștere a primit o veste nesperata din partea medicilor ieșeni. O tehnica medicala folosita in premiera in Romania i-a salvat viața acestei tinere.…

- Medicii de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie ‘Cuza Voda’ din Iasi au reusit sa salveze viata unei femei care a fost adusa din Targu Neamt cu elicopterul SMURD, aceasta fiind in soc hemoragic dupa ce a nascut prin cezariana. Medicul Mircea Onofriescu a declarat pentru Agerpres ca femeia, in varsta…

- Doi barbați din Iași, in varsta de 34, respectiv 37 de ani au primit o noua șansa la viața, dupa ce le-a fost transplantat cate un rinichi. Donatorul este o femeie, in varsta de 44 de ani, aflata in moarte cerebrala.

- Viața bate filmul la Iași. O femeie care „a uitat” ca nu are permis de conducere s-a dus la Poliție, cu tot cu buletin, pentru a reclama ca i-a fost lovita mașina. Cum era de așteptat, oamenii legii au fost ușor bulversați.

- LUPTA PENTRU VIATA… Huseanul in varsta de 42 de ani, dus daunazi mai mult mort decat viu la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, de catre prietenul care a refuzat sa accepte ca nu se mai poate face nimic pentru viata tovarasului sau, da o neasteptata lectie de supravietuire! Bolnavul a carui familie…