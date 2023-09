Interventie minim invaziva pentru litiaza renala, numai la Ovidius Clinical Hospital Litiaza renala este o afectiune frecvent intalnita la orice varsta si presupune formarea unor fragmente de minerale la nivelul rinichilor. Afectiunea este denumita popular si laquo; piatra la rinichi raquo; si poate fi asimptomatica uneori sau poate produce dureri intense colica renala. Dimensiunea litiazei renale variaza de la cativa milimetri la cativa centimetri. O interventie minim invaziva de indepartare a calculilor renali este cea laparoscopica, printr o interventie denumita nefrolitotomi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

