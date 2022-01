Intervenție la înălțime: un bărbat din Giurgiu a fost salvat de pompieri de pe acoperișul unui bloc – Video Un incendiu izbucnit intr-o garsoniera a determinat un barbat din Giurgiu sa urce pe acoperișul blocului, de unde a fost coborat de pompierii de la ISU Vlașca. Miercuri seara, un apel la 112 anunța ca o garsoniera din cartierul Istru era cuprinsa de flacari. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu autospeciala pentru intervenție și salvare de la inalțime, doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o descarcerare și o ambulanța SAJ. Pompierii au folosit autospeciala pentru intervenții la inalțime pentru a salva un barbat, in varsta de 53 ani, care urcase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

