Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, un adult și un minor au fost lovite de trasnet pe raza satului Ciumarna, comuna Vatra Moldoviței, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Din fericire, ambele persoane, un barbat de 48 de ani și un baiat de 15 ani, sunt conștiente și cooperante. La o prima evaluare…

- Un barbat de 47 de ani a murit și doua fete de 11 și 13 ani au fost ranite dupa ce s-au rasturnat vineri cu tractorul intr-o zona greu accesibila din apropierea localitații Farașești, județul Timiș. Autoritațile au fost alertate prin apel la 112 pentru deblocarea unui barbat care a ramas prins…

- Victima, un barbat de aproximativ 70 de ani, a primit ingrijiri medicale de la echipajul SMURD, transportata si predata in stare de semiconstienta la Spitalul Municipal Urziceni Prin apel la 112, in jurul orei 22.15, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei persoane inconstiente…

- In urma cursul dimineții pompierii jibouani au fost solicitați sa intervina pentru a extrage o persoana prinsa in cabina unui utilaj (excavator) peste care s-a prabușit un copac (in padurea din apropierea localitatii Cliț). La sosirea forțelor de intervenție, victima (un barbat) a fost gasita cu multiple…

- Un barbat din Rosia Montana a fost retinut de politisti dupa ce, pe motiv ca fiul sau ar fi fost agresat de un minor de 14 ani, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa urce in masina sa, unde l-ar fi lovit inainte sa il lase sa coboare din autoturism. "La data de 26 mai, politistii din cadrul Politiei…

- Azi, 16 mai a.c., am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat, de 70 de ani nu raspunde la telefon sau la ușa. La fața locului s-au deplasat atat polițiștii, cat și pompierii care au intrat in locuința. Persoana in cauza a fost gasita in stare de conștiența. Acesta fost […] Articolul…

- Pompierii militari de la subunitațile din Vicovu de Sus și Radauți au intervenit, astazi, in jurul orei 17:00, la un accident produs intr-o zona forestiera, de pe raza localitații Vicovu de Jos (zona Remezeu), a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un barbat, in varsta de 72 de…