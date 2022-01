Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane in care se aflau 11 pasageri si un autoturism condus de o femeie, in varsta de 41 de ani, au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe DN 24A, informeaza Agerpres . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in urma accidentului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi, 1 ianuarie 2022 sa intervina la Mangalia. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea militarii intervin pentru salvarea unui caine cazut in mare intre stavilopozi.Interventia are loc…

- In cursul zilei de ieri, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Someș” Satu Mare a intervenit pentru asanarea teritoriului, de o bomba de aviație, de 100 de kg, pe strada Șoimoșeni din municipiu. Muniția a fost gasita de catre un cetațean pe un teren agricol in timp…

- Lucratorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au intervenit luni, 29 noiembrie, intr-un cartier din municipiul Targu Jiu, pentru a salva o pisica bolnava dintr-un copac in care se urcase in urma cu doua nopti.

- S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa și in acest nou caz care zguduie sistemul sanitar romanesc Violeta Stoica Florin Tanasescu In condițiile actuale, dupa fiecare incendiu izbucnit in spitalele din Romania, se pune intrebarea unde va mai avea loc o noua tragedie? Din nefericire, ieri dimineața,…

- Astazi, la ora 11:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru acordarea ingrijirilor medicale celor 2 victime rezultate in urma producerii unui accident rutier, intre o autoutilitara și o autocamion, la ieșire din mun.…

- Imagini cutremuratoare.Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite grav intr-un accident cumplit.O victima a fost transportata cu elicopterul SMURD la UPU Baia Mare ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- . In cursul zilei de ieri, in jurul orei 23:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca, in localitatea Moftinu Mic. La fața locului s-au deplasat 7 pompieri militari…