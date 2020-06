Interventie in parcul Victoria din Tulcea: Un pui de pisica blocat in canalizare, salvat de pompieri Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in jurul orei 14:10, pentru salvarea unui pui de pisica blocat in canalizarea de la intrarea in parcul Victoria din municipiul Tulcea.La locul solicitarii s a deplasat un echipaj de salvatori cu o autospeciala de descarcerare.Pentru ca nu se putea interveni in alt mod, pompierii au fost nevoiti sa indeparteze grilajul metalic aflat deasupra canalizarii.Deoarece grilajul avea o greutate foarte mare si nu s a putut indeparta doar cu aju ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidenteul s-a întâmplat joi seara, în comuna Cașeiu din Cluj. Popmierii au fost alertați cu privire la faptul ca o pisica a cazut într-o fântâna secata și nu poate ieși. Detașamentul de Pompieri Dej a trimis la fața locului 5 subofițeri și o autospeciala,…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, din cauza viiturii, pe doua segmente de drumuri nationale de pe raza judetului Tulcea, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele doua segmente de drumuri nationale sunt Nallbant-Cataloi, de pe DN 22A, si Ciucurova, de pe…

- O femeie de aproximativ 32 de ani a ajuns la spital, dupa ce a suferit un accident intr-o zona greu accesibila in zona localitații Tureac. Aceasta a fost transportata cu o autospeciala de teren. O femeie aflata la o casa de vacanța intr-o zona greu accesibila din apropierea localitații Tureac a avut…

- Intervenție de amploare, pe Dunare, chiar la Intrarea de la Canalul Sulina, unde o ambarcațiune cu zece persoane s-a rasturnat, luni, in jurul pranzului. In aceste momente, intervin mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența.Din primele informații, in ambarcațiune seaflau zece…

- Detașamentul de pompieri Barlad din cadrul ISU Vaslui a intervenit cu doua autospeciale, un ofițer și cinci subofițeri, pentru salvarea unui barbat in varsta de 42 ani, blocat intr-o fantana din localitatea Bogdanița, comuna Bogdanița. La sosirea echipajelor de intervenție, barbatul era blocat intr-o…

- Interventie urgenta in zori de zi pentru mai multe echipaje de la Detasamentul de Pompieri Arad in orasul Curtici. La locul incidentului semnalat pompierii au intervenit cu succes pentru a salva o femeie in varsta de 62 de ani cazuta intr-o fosa improvizata, cu o adancime de cinci metri. Femeia era…

- Un detașament din cadrul Batalionului 202 Aparare CBRN (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” din subordinea Diviziei 2 Infanterie „Getica”, acționeaza in sprijinul autoritaților locale pentru decontaminarea, dezinfectarea cailor rutiere, tehnicii sanitare și a personalului medical din…

- ISU Brasov are in dotare de astazi doua autocamioane și o autospeciala pentru descarcerare. Cele doua autocamioane au fost repartizate catre Detașamanetul 1 de pompieri Brașov, iar autospeciala pentru descarcerare catre Detasamentul de pompieri Fagaraș și vor fi folosite in misiunile pe care le avem…