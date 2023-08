Intervenție în forță a polițiștilor pentru salvarea unei femei sechestrate și bătute de iubit. Caz uluitor în Capitală Incidentul a avut loc intr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. Femeia in varsta de 45 de ani și-a contactat prietena prin mesageria de pe rețelele sociale, speriata ca partenerul de viața o agreseaza și nu o lasa sa plece din imobil. Apropiata acesteia a alertat imediat polițiștii, care au ajuns la locul indicat și au salvat-o pe femeie.Barbatul in varsta de 41 de ani a fost dus la secție și, in fața camerelor de filmat, a avut și o scuza pentru cele intamplate."Nu a fost sechestrata. Din faptul ca eu nu am vrut sa mai fac dragoste cu ea, i-am ascuns cheile și i-am spus ca nu vreau sa ma… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

