Intervenţie în forţă a poliţiei la Manaus, cel puţin 17 oameni au murit. Haosul a pus stăpânire pe oraş Presa braziliana relateaza despre un razboi in toata regula intre fortele de politie si factiunile criminale, victimele fiind se pare din randul banditilor. Poliția spune ca grupul luat in vizor se pregatea sa comita crime sangeroare impotriva unor grupari rivale, cu scopul de a prelua controlul asupra unor zone de trafic de droguri. Un ofiter a dezvaluit ca s-a primit un apel care a avertizat despre sosirea unui camion cu 50 de oameni inarmați care se pregateau sa-și atace rivalii. Politia s-a mobilizat la randul ei si i-a asetptat pe atacatori, avand loc trei confruntari sangeroase.



Niciunul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

