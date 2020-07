Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Electrica Furnizare Cluj. anunța ca muncitorii de pe strada Eroilor, din Florești, au avariat marți seara, in jurul orei 21.40, un cablu de medie tensiune.”A fost vorba despre un cablu de medie tensiune, de 20.000 de Volți, care a fost lovit și deteriorat de muncitorii care lucreaza pe…

- In judetul Bacau, continua sa se actioneze de duminica seara pentru evacuarea apei precum si pentru realimentarea cu energie electrica a consumatorilor in zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice din ultimele zile. In comuna Orbeni, au fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un tanar de 16 ani este acuzat ca a talharit prin violenta doua persoane, imediat dupa ce acestea au scos bani de la bancomat, insa procurorii au decis ca el sa fie cercetat in stare de libertate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, in zilele de 13 si 21 mai, un barbat,…

- O scena incredibila s-a intamplat de curand pe unul dintre drumurile republicane ale tarii. Conducatorul unui automobil de marca BMW, de culoare neagra, nu a lasat intentionat ca sa fie depasit de o ambulanta, asta desi avea semnalele sonore si luminoase incluse.

- Judecatoria Braila l-a condamnat la o pedeapsa cu suspendare pe un barbat de 32 de ani, care s-a urcat baut la volan, conducandu-si bolidul cu viteza pe strazile din Braila. La un moment dat, a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a urcat pe trotuar si a spulberat un tanar de 28 de ani.

- In plina noapte, la un control de rutina efectuat de polițiștii de la Secția 3, aceștia au oprit pe Calea Șagului un autoturism condus de un șofer de 48 de ani. Imediat și-au dat seama ca acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice. The post S-a urcat baut la volan și nu a respectat restricțiile…

- Zeci de gospodarii din raionul Hancești au ramas fara energie electrica din vina unui șofer de camion. In data de 11 aprilie, doua localitați din raionul Hancești, satele Cațaleni (in totalitate) și Ivanovca (parțial), au ramas pe parcursul a patru ore fara lumina

- Mai multe strazi din sectorul Botanica al Capitalei au ramas fara energie elctrica. Internauții au scris pe internet ca nu au lumina de cateva ore bune, iar alții au spus ca nu au nici apa.Pana de curent nu a afectat doar blocurile de locuit dar și semafoarele.