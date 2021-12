Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry, care a nascut o fetița pe 27 noiembrie , a fost invitata de curand in podcastul lui Catalin Maruța de pe Youtube. Acolo a facut dezvaluiri despre mama ei, femeia care a sprijinit-o mereu și cea care nu s-a afișat niciodata in spațiul public. Sorina Ghinea are doua fete: pe Carla, care…

- Un bebelus de 5 zile a fost scos, duminica, de politisti dintr-un canal de scurgere unde fusese abandonat in orasul indian Mumbai. Copila a fost salvata dupa ce mai multe pisici au inceput sa suiere si sa toarca zgomotos in zona in care se afla, atragand astfel atentia oamenilor, relateaza BBC.

- Un baiat care a comis un atac cu cutitul vizand forte israeliene, soldat cu doi raniti la Ierusalim, in Orasul Vechi, a fost ucis prin impuscare, anunta politia israeliana, relateaza AFP. Doi membri ai Politiei israeliene de Frontiera au fost ”injunghiati” in apropierea unei scoli talmudice…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecator la Curtea Constituționala, intervine in dezbaterea pe tema vaccinarii, tocmai in ziua in care Senatul a respins obligativitatea certificatului verde la locul de munca. „Referitor la vaccinare! Libertatea de a decide (ma vaccinez/…

- O tânara în vârsta de 36 de ani care suferea de depresie grava a fost tratata cu succes în Statele Unite cu ajutorul unui implant cerebral electric, un tratament experimental care poate fi folosit numai în cazul unor pacienti cu o tulburare mentala grava, relateaza BBC…

- Cincisprezece angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontiera sunt cercetați de CNA și procurorii anticorupție, in cadrul unui dosar complex, pornit pe 23 iunie 2021, care cuprinde in total 59 de episoade, dintre care 38 de pretindere de mita și 21 de alte abateri contravenționale. Cauza…

- Un bebeluș roman de nici macar o luna și-a dat ultima suflare chiar in brațele mamei sale. Micuțul s-a zbatut intre viața și moarte, insa cea care i-a dat viața a adormit profund in timp ce il alapta. Din primele cercetari, decesul ar fi fost provocat de regurgitare, dar cauza exacta va fi stabilita…

- Reprezentanții Poliției de Frontiera au venit cu mai multe detalii despre avionul cu țigari reținut ieri dimineața pe un camp la Edineț.In acest moment, patru persoane sunt reținute, trei cetateni ai Ucrainei, si un cetatean al Belorusulu.