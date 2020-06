Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara la Realitatea Plus ca liberalii au prins o guvernare „ultradificila”. „Noi sunt aceia care ne-am asumat obiectivul sa stopam guvernarea catastrofala a PSD si am reusit lucrul asta, noi suntem partidul care ne-am asumat guvernarea Romaniei in niste conditii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca exista o atitudine de relaxare si de neglijare a pericolului reprezentat de pandemie, aceasta fiind generata, in mare parte, de luari de pozitii din partea unor lideri politici "iresponsabili", care au indemnat oamenii sa nu respecte regulile,…

- Romania se confrunta cu o crestere de cazuri de COVID-19 in ultimele zile, iar premierul Ludovic Orban spune ca romanii s-au relaxat si au neglijat pericolul, fiind stimulati de declaratiile unor lideri politici care au bagatelizat in discursul public pericolul infectarii."Inca nu a trecut primul val.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, la Realitatea Plus, ca Romania ar fi ajuns „Italia la patrat” daca autoritațile nu ar fi impus masuri de izolare și carantinare, el spunand in acest context ca nu ințelege decizia CCR, așa cum nu a fost „corecta” nici decizia CCR privind amenzile.„Noi,…

- Luna concediilor se apropie, iar cei dragi vin acasa din strainatate. Astazi a intrat in vigoare noua lista cu țarile din care cei ce vin sunt exceptați de la masura izolarii. Sau a carantinarii, in funcție de solicitare. Totodata, se reiau și zborurile din și spre aceste țari. Vara este perioada in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca s-a decis ca din 15 iunie sa fie luate noi masuri de relaxare. „In cadrul CNSU am decis sa propunem pentru HG reluarea unor activitati si o serie de alte masuri de relaxare. O masura extrem de importanta priveste izolarea la domiciliu a persoanelor…

- Seful DSU, Raed Arafat, a fost intrebat, marți, daca se pune problema carantinarii Bucurestiului, asa cum s-a intamplat la Suceava."Nu se compara Bucurestiul cu Suceava. Daca numarul de cazuri de la Suceava si la modul in care ele au evoluat a condus la decizia ca trebuie sa aplicam masura carantinarii,…