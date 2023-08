Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 iulie, in localitatile Vadu Vejei din comuna Tibana, judetul Iasi, a izbucnit un puternic incendiu de vegetatie uscata. Pentru a interveni si stinge rapid flacarile care amenintau sa se extinda, au fost deplasate la fata locului doua autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma…

- BULETIN DE PRESA18 iulie 2023 MISIUNEA POMPIERILOR ROMANI IN GRECIA In cursul zilei de ieri, 17 iulie, incepand cu ora 14.00, modulul specializat de stins incendii de padure al Romaniei a intervenit in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si padure in zona localitatilor…

- Luni la pranz, pompierii romani dislocați in Grecia au primit de la ofițerul de legatura al autoritaților elene misiunea de a se deplasa in zona Kouvaras, estul Atticii, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata.

- Trei persoane, intre care un copil in varsta de 5 ani, au ramas izolate, in timpul nopții de duminica spre luni, pe o insula de pe raul Strei, din județul Hunedoara, ele avand nevoie de intervenția salvatorilor din cadrul ISU.Potrivit ISU Hunedoara, in urma apelului la 112, doua echipaje operative…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit in seara zilei de vineri, 9 iunie 2023, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la centrala termica, a unui apartament al unui bloc situat pe strada Vasile Goldiș. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina in seara zilei de sambata, 20 mai 2023, in cartierul Partoș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Partoș,…

- Pompierii Secției Brad (județul Hunedoara), in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Vața de Jos, au intervenit luni seara pentru stingerea unui incendiu produs la un motostivuitor aflat in incinta unui depozit de materiale de construcții din localitate. „La sosirea echipajelor…

- Un apel la 112 a mobilizat pompierii la locul unui incendiu violent produs in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Dobra din județul Hunedoara. „De urgența, la locul solicitarii s-au mobilizat echipaje operative din cadrul Garzii de Intervenție Dobra și Secției Ilia cu doua autospeciale de…