Intervenție dificilă a pompierilor, după ce o casă dintr-o zonă greu accesibilă a fost cuprinsă de flăcări FOTO Duminica dimineața, pompierii petroșaneni au fost alertați cu privire la producerea unui incendiu intr-o casa din localitatea Petrila. „La locul indicat s-a deplasat de urgența SVSU Petrila cu o autospeciala de stingere, SMURD Petrila și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Petroșani cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La sosirea forțelor […] Articolul Intervenție dificila a pompierilor, dupa ce o casa dintr-o zona greu accesibila a fost cuprinsa de flacari FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

