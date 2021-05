Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 09.04 – 30.04.2021, Asociația Culturala Vernacular, in parteneriat cu Complexul Muzeal Arad și Consiliul Județean Arad, prin proiectul „Ambulanța pentru Monumente Arad”, desfașoara...

- Un pacient cu COVID-19, internat in pavilionul vechi al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce a sarit de la etajul al treilea al cladirii, a declarat, pentru Agerpres, directorul medical al unitatii sanitare, dr. Cristina Atanasoaie Iacob. ‘Pacientul…

- Lucrarile de mansardare a corpurilor de cladire C și D ale Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, unde se vor muta secțiile de neurologie, cu 68 de paturi și de ORL (OtoRinoLaringologie), cu 25 de paturi, vor fi finalizate in circa o luna, au transmis reprezentanții instituției medicale. Dupa…

- De Marțișor, in data de intai a lunii martie, in urma cu 114 ani, in Romania iși incepea activitatea Serviciul de Urgența „Salvarea”, la inițiativa și cu aportul familiei doctorului Mina Minovici (1858-1933), de al carui nume se leaga multe realizari pentru medicina legala din lume, dar și pentru țara…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Albesti din judetul Botosani a ajuns la spital dupa ce a inghitit o moneda de 50 bani, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, parintii au observat ca are dificultati…

- Familia micutului spune ca se va adresa Instantei si considera ca daca la fata locului ar fi ajuns un medic, copilul putea fi salvat. Autoritatile sanitare din Botosani au informat ca au declansat o ancheta in caz.

- 17 ani de 112 ROMANIA In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori…