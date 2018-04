Interventie de urgenta pe DN 10. Vezi aici cand incep lucrarile

Autoritatile buzoiene au reusit sa ii convinga pe directorii de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere Bucuresti sa urgenteze procedurile si finantarea pentru reabilitarea punctelor in care au aparut alunecari de teren pe DN 10 Buzau – Brasov. Lucrarile nu vor fi demarate chiar in curand, avand in vedere birocratia legata de procedurile privind desemnarea firmelor executante. Luna august este termenul avansat de responssbili. Reabilitarile la soseaua Buzau – Brasov vor fi finantate din fondurile Companiei Nationale.