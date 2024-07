Interventie de urgenta la Hotelul Hefaistos din Statiunea Mamaia! Mai multe persoane au cerut ajutorul cadrelor medicale (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa pompierilor de combatere terestra a incendiilor forestiere din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne detașata in Republica Elena a intervenit in prima misiune la lichidarea unui incendiu de padure in localitatea Epidaurus, Republica…

- Cadrele medicale de la SMURD au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza n.r. 13 iulie 2024 in statiunea mamaia Nord.Potrivit ISU Dobrogea o persoana a fost scoasa inconstienta din mare.Interventia cadrelor medicale are loc pe Plaja Loca.La fata locului intervine Statia Midia cu un echipaj…

- Astazi, 12.07.2024, Capitania Zonala Tulcea a solicitat interventia cu o nava SAR din cadrul ARSVOM, in vederea efectuarii unei operatiuni MEDEVAC.Potrivit ARSVOM. la bordul navei M T VARUNA, sub pavilion Marshall Islands, aflata in in zona Sulina, un membru al echipajului necesita ajutor medical de…

- Intervenție a pompierilor, la Cochirleanca: trei victime, inclusiv un adolescent cu arsuri grave, au rezultat in urma unui incendiu care a cuprins o anexa gospodareasca. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca de pe raza localitatații Cochirleanca, eveniment…

- In cursul zilei 12.06.2024, Centrul Maritim de Coordonare Constanta MRCC a solicitat interventia Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM in vederea efectuarii unei interventii de tip Medevac.Potrivit ARSVOM, la bordul navei tip tanc petrolier TOA PAYOH, ce navigheaza sub pavilion…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina seara trecuta pe malul lacului Siutghiol. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea un cetatean a cazut in lacul Siutghiol. Barbatul a fost scos din apa si transportat la spital…

- FOTO: Florin Piersic, transportat de urgența, din Cluj-Napoca, la un spital din București, cu ajutorul unei aeronave medicale FOTO: Florin Piersic, transportat de urgența, din Cluj-Napoca, la un spital din București, cu ajutorul unei aeronave medicale Actorul Florin Piersic este transferat de urgența…

- Echipajele medicale s-au deplasat in aceasta seara, de urgența, in zona parcului municipal Berc din Campia Turzii, dupa ce s-a transmis o alerta care viza un baiat de circa 12 ani. Conform primelor informații, baiatul ar fi suferit unele leziuni in urma unei cazaturi. Pe langa echipajele medicale, la…