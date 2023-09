Stiri pe aceeasi tema

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat la Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Mai mulți marinari ar fi fost raniți. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, in jurul orei 07.00, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, […]…

- O nava tip cargo se afla in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta, iar doua ambarcatiuni apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) s-au deplasat in zona pentru a acorda asistenta. ARSVOM a anuntat ca miercuri, in jurul orei 15.00, nava Sar Phoenix, …

- A inceput mini-vacanța de Sfanta Maria, iar in vami s-au format cozi, potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontiera. Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, sambata, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este aglomerat atat pe sensul se iesire, unde autoturismele asteapta,…

- Incident șocant, joi dimineața, in fața primariei din Constanța. Patronul unuia dintre caminele de batrani, inchise ieri in Eforie Nord, a incercat sa-și dea foc. Din fericire, el a fost oprit la timp. Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 6:30. Barbatul a mers la Primaria Constanța, care se afla…

- Un caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași. Șapte copii au inghițit antibiotice, unii dintre ei fiind in stare de inconștiența. Potrivit unor sure judiciare, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12…