- Incident șocant joi dimineața, in fața primariei din Constanța. Patronul unuia dintre caminele de batrani, inchise ieri din Eforie, a incercat sa-și dea foc, informeaza Antena3 CNN.Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 6:30. CITESTE SI Datoria publica globala a crescut la un nivel record.…

- A fost alerta in aceasta dimineata in fata Primariei Municipiului Constnata. Un barbat ar fi incercat sa se autoincendieze. Barbatul a apucat sa isi stropeasca hainele cu benzina, moment in care ar fi fost imobilizat de un politist. Acesta ar fi fost preluat de politisti pentru cercetari.Potrivit unor…

- Doua azile de batrani din Eforie Nord au fost inchise in urma controalelor desfasurate de autoritati, deoarece functionau fara autorizatie. Prefectura Constanta a anuntat, marti, ca in cursul zilei de luni au fost verificate 14 centre, dintre care trei publice si 11 private, in care se aflau 376 de…

- Un caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași. Șapte copii au inghițit antibiotice, unii dintre ei fiind in stare de inconștiența. Potrivit unor sure judiciare, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12…

- Peste 30 de persoane au ramas, luni, blocate in telescaunul Bunloc din Sacele, dupa ce o persoana a apasat butonul de urgenta, provocand o defectiune. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pentru repunerea in functiune au fost coborate 12 persoane de catre salvamontisti si…

- Scene șocante au avut loc, noaptea trecuta, in Capitala. Patronul unor restaurante a fost impușcat și batut crunt de o banda de motocicliști. Incidentul deosebit de grav a avut loc chiar in fata unuia dintre restaurantele din Sectorul 2, pe care omul de afaceri le conduce. In timp ce acesta statea la…

- Mai multe echipaje medicale au intervenit marti pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, unde dintr-un TIR se auzeau strigate de ajutor. Cand au deschis remorca, echipele de intervenție au gasi 55 de migranti care ar fi vrut sa iasa ilegal din tara. „Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Un proiectil exploziv, calibru 57 de milimetri, in stare perfecta de functionare a fost gasit de un locuitor al comunei Daia, din judetul Giurgiu, in timp ce sapa in curtea casei sale. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Daia, judetul Giurgiu, dupa ce un barbat a anuntat ca a…