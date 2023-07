Pompierii constanteni au intervenit, vineri dimineata, pentru salvarea a zece copii care se antrenau cu caiacele pe un lac si au fost surprinsi de furtuna. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost anuntati vineri, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina in zona Ovidiu, la ponton, pentru recuperarea a […] The post Interventie de urgența la Constanța. Copii surprinși de furtuna in largul lacului Siutghiol. 6 au avut nevoie de ingrijiri medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .