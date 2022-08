Interventie de urgenta in Portul Tomis de Ziua Marinei! Ce s-a intamplat (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Constanta va fi centrul de greutate al manifestarilor dedicate zilei marinarilor romani, care se vor desfasura luni, 15 august, in portul militar si in Portul Tomis.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, manifestarile din portul militar Constanta vor debuta la ora 10.00, cu ceremonialul…

- Intervenție neobișnuita sambata dupa masa, pe Calea 6 Vanatori, in apropierea adapostului de noapte, acolo unde un barbat de aproximativ 40 de ani. din Arad, s-a urcat intr-un copac, la o inalțime de 15 metri, și a amenințat ca se sinucide.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, pompierii intervin pentru salvarea unui catel prins intr un gard de plasa.Interventia are loc in municipiul…

- Astazi 13.07. 2022 Nava Sar Apollo s a deplasat in rada portului Sulina la m n PGE Rain pavilion Panama, pentru a recupera o persoana accidentata.Este vorba despre o persoana care are degetul taiat de la mana dreapta. Persoana a fost predata serviciului de ambulanta Sulina ...

- O femeie de 42 de ani a fost la un pas de moarte dupa ce a cazut si s a oprit chiar pe marginea fetei nordice a Muntelui Caraiman.Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, victima s a ales doar cu o fractura la membrul inferior stang, dar din sperietura a suferit un soc si i s a facut rau."Dupa ce…

- Interventie de urgenta in zona Arhiepiscopiei Tomisului, azi, 04 iulie. Un calugar de la Catedrala a avut nevoie de ajutor. La fata locului s au aflat echipaje ale Politiei Constanta, precum si ambulanta, care a venit in ajutorul calugarului. Este vorba de un calugar de la Catedrala, care ar fi avut…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati astazi sa intervina pentru cautarea si salvarea unei persoane care a cazut in raul Dambovita. Potrivit ISU B IF, la fata locului actioneaza echipajul de scafandri, SMURD si un echipaj cu barca. Victima…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la Mangalia. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a fost cuprins de flacari. Interventia are loc pe strada radu Vulpe din Mangalia. ...