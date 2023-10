Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) a intervenit, sambata seara, pentru preluarea unui muncitor care a cazut de pe o macara in dana de gabare a Portului Constanta. Reprezentantii ARSVOM au anuntat ca nava SAR Ares a fost solicitata, sambata, in jurul orei 20.45,…

- In aceasta seara, in jurul orei 20:45, nava SAR ARES, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare A.R.S.V.O.M a fost solicitata de catre Capitania Constanta sa intervina de urgenta, pentru preluarea unui muncitor portuar care a cazut de pe o macara. Potrivit reprezentantilro ARSVOM,…

- Un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) a intervenit, joi, pentru preluarea unui marinar cu rani la maini, aflat la bordul unei nave. El a fost adus in Portul Constanta si predat unui echipaj de ambulanta pentru evaluarea starii de sanatate. Reprezentantii ARSVOM…

- Astazi, 28.09.2023 Centrul Maritim de Coordonare Constanta MRCC a solicitat interventia A.R.S.V.O.M pentru a efectua o operatiune Medevac. Potrivit ARSVOM, la bordul navei XIN SHUN, nava tip Bulk Carrier, aflata sub pavilion Panama, unul din membrii echipajului de la bord necesita ingrijiri medicale,…

- Alerta in zona plajei Reyna din Constanta Din ordinul Centrului Maritim de Coordonare Constanta, Sar Phoenix din cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare s a deplasat in zona plajei Reyna pentru cautarea unei presupuse persoane disparute.La aceasta alerta ar fi participat si un echipaj…

- UPDATE Vaporul aflat, miercuri, in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta este tractat de o alta nava catre tarm si asistat de doua ambarcatiuni ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), au informat reprezentantii institutiei. Potrivit ARSVOM, nava este…

- O nava tip cargo se afla in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta, iar doua ambarcatiuni apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) s-au deplasat in zona pentru a acorda asistenta. ARSVOM a anuntat ca miercuri, in jurul orei 15.00, nava Sar Phoenix, …

- Astazi, 30 august 2023, la ora 15:00, Nava Sar Phoenix, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a plecat cu toata viteza spre rada exterioara a Portului Constanta pentru a acorda asistenta unei nave tip general cargo, aflata in pericol de scufundare, transmite un comunicat din…