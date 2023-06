Stiri pe aceeasi tema

- Trei elicoptere SMURD intervin marți in localitatea Dragalina, județul Calarași la un caz unde mai mulți copii au fost intoxicați cu o substanța medicamentoasa. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanța Calarași (SAJ), echipaje…

- Incindetul a avut loc marți, intr-o localitate din Calarași, acolo unde mai mulți copii au inghițit antibiotice. Unii dintre copii au ajuns in stare de inconștiența la spital, anunța surse judiciare, potrivit stiripesurse.ro.„La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca,…

- Șapte copii din Calarași au inghițit antibiotice, mai mulți dintre ei fiind in stare de inconștiența, anunța surse judiciare.„La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12 ani, au ingerat mai multe medicamente…

- Caz șocant in Calarași! 7 copii au inghițit antibiotice și se afla in stare gravaUn caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași, acolo unde mai mulți copii au inghițit antibiotice, mai mulți dintre ei fiind in stare de inconștiența, anunța surse judiciare. CITESTE SI BREAKING…

- Mai multe echipaje medicale au intervenit marti pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, unde dintr-un TIR se auzeau strigate de ajutor. Cand au deschis remorca, echipele de intervenție au gasi 55 de migranti care ar fi vrut sa iasa ilegal din tara. „Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Un proiectil exploziv, calibru 57 de milimetri, in stare perfecta de functionare a fost gasit de un locuitor al comunei Daia, din judetul Giurgiu, in timp ce sapa in curtea casei sale. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Daia, judetul Giurgiu, dupa ce un barbat a anuntat ca a…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care a fost implicat un microbuz scolar, in care se aflau 8 copii, si o masina. Mai multe persoane sunt evaluate de medici. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe DN 10 Buzau-Brasov, in apropierea localitatii Magura,…