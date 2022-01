Salvamontiștii intervin de urgența, duminica, pentru a salva doua persoane care s-au ratacit și blocat in zona Gardul Stanilelor din masivul Ceahlau. “Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Neamț pentru gasirea și recuperarea a doua persoane ratacite și blocate in zona Gardul Stanilelor din masivul Ceahlau. Datorita viscolului foarte puternic și vizibilitații […] The post Intervenție de urgența a salvamontiștilor. Doi turiști, rataciți in masivul Ceahlau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .