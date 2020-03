Intervenție de urgență a pompierilor. Un autoturism a plonjat în lacul Ghioroc Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, in aceasta seara, in urma unui accident care a avut loc in vestul țarii. Un autoturism a plonjat in lacul Ghioroc din județul Arad. Apelul la 112 a venit din partea unui ofițer de poliție, care a vazut autoturismul plonjand in apa și scufundandu-se. S-au deplasat la […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor. Un autoturism a plonjat in lacul Ghioroc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

