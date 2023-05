Intervenție de urgență a pompierilor. O casă a fost cuprinsă de flăcări în miez de noapte (foto) Un apel la 112 a mobilizat pompierii la locul unui incendiu violent produs in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Dobra din județul Hunedoara. „De urgența, la locul solicitarii s-au mobilizat echipaje operative din cadrul Garzii de Intervenție Dobra și Secției Ilia cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor. O casa a fost cuprinsa de flacari in miez de noapte (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

