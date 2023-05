Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, pompierii Secției Brad in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Vața de Jos au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un motostivuitor aflat in incinta unui depozit de materiale de construcții din localitate. La sosirea echipajelor operative…

- Un incendiu a cuprins in aceasta seara o casa din Rucar. Trei autospeciale de la ISU carora li s-au adaugat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența s-au deplasat la fața locului. Focul a afectat o casa in suprafața aproximativa de 120 mp și s-au intins și la proprietați din vecinatate carora le-a…

- O autoutilitara a luat foc, miercuri dupa-amiaza, in timp ce rula pe drumul judetean DJ 291 D, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, masina se deplasa dinspre localitatea Suharau spre Oroftiana, iar soferul a simtit miros de fum si a…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari vineri dupa-amiaza, chiar in curtea Manastirii Prislop, in județul Hunedoara. „Incendiu de autoturism, fara persoane surprinse in interior, in aceasta dupa-amiaza. Au intervinit pompierii din Bretea Romana și de la Hunedoara. Intervenția rapida a pompierilor a…

- Potrivit descrierii succinte, obiectul contractului il constituie achizitia unui buldoexcavator pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Mahmudia Licitatia a fost castigata de firma Terra Romania Utilaje de Constructii SRL Firma este condusa de persoana juridica Terra Holding…

- Terra Romania Utilaje de Constructii SRL este controlata de Terra Holding GMBH, cu sediul in Austria, asociat unic. Compania Terra Romania Utilaje de Constructii SRL a incheiat 2707 contracte de achizitii publice in valoare totala de 130.683.836,60 de lei. Comuna CA Rosetti, din judetul Tulcea, cumpara…

- Articolul Intervenție in forța a pompierilor pentru stingerea unui incendiu la o locuința din Nehoiu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un incendiu a izbucnit la o locuința din localitatea Basca Rozilei, orașul Nehoiu, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului…

- ■ pompierii militari și lucratorii serviciului din cadrul primariei au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație ■ acesta s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 3.000 de metri patrați ■ Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Petrodava“ Neamț, ajutați de…