Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 anunța un accident rutier pe DJ 693B, in apropierea localitații Stamora Romana, o autocisterna cu bitum care a ieșit in afara parții carosabile și s-a rasturnat. In urma accidentului, șoferul a ramas incarcerat in ... The post Cisterna plina cu bitum, rasturnata pe o șosea din Timiș.…

- Traficul este intrerupt, marti dimineata, pe DN 2, in zona municipiului Buzau, dupa ce o cisterna incarcata cu 24 de tone de substanta volatila s-a rasturnat, fiind risc ridicat de explozie, a informat Infotrafic. Potrivit sursei citate, evenimentul s-a produs la intersectia dintre DN 2 cu DN 1B, la…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT MORTAL pe DJ 692: Doi barbați au murit dupa ce s-au rasturnat cu mașina in afara parții carosabile In dimineața zilei de azi, 11 septembrie, doi barbați au murit, vineri dimineața, dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe un drum județean, in apropierea localitații Periam, județul…

- Accident rutier cu cinci victime in judetul Tulcea. Soferul a murit dupa ce masina pe care o conducea a iesit de pe carosabil si s a rasturnat.Accidentul s a produs luni seara, in jurul orei 22:00, in zona localitatii Cosereni, unde un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile iar 5 persoane…

- O autocisterna incarcata cu praf de ciment s-a rasturnat, luni dimineața, pe Autostrada A1. Șoferul acesteia este conștient și are rani ușoare, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș, potrivit Mediafax.Conform sursei citate, autocisterna s-a rasturnat pe autostrada…

- Un apel la 112 i-a mobilizat pe pompierii timișeni, puțin dupa ora 14.30, la un incendiu din localitatea Stamora Germana, care aparține de comuna Moravița, aproape de granița cu Serbia. „Am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la casa de locuit și o anexa gospodareasca…