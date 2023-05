Intervenție de urgență a pompierilor, după ce un magazin alimentar a fost cuprins de flăcări Pompierii militari ai Detașamentului Ineu – Garda 2 Chișineu-Criș au intervenit astazi, in jurul orei 13:00, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un magazin alimentar din orașul Chișineu-Criș. „La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta in interiorul magazinului, pe […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor, dupa ce un magazin alimentar a fost cuprins de flacari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

