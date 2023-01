Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit din localitatea Straja, comuna Cojocna. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stins incendii, precum și un echipaj SMURD din cadrul Punctului…

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 7 decembrie 2022, in localitatea Meteș, la acoperișul unei case. Au intervenit pompierii militari din Alba Iulia și SVSU Zlatna. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Zlatna si SVSU Meteș intervin pentru localizarea și stingerea…

- Un incendiu a izbucnit la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca. A fost activat planul roșu, iar pacienții de pe 3 etaje au fost evacuați. Focul care a izbucnit intr-o baie a fost stins in scurt timp și nimeni nu a fost ranit, potrivit pompierilor.

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de luni spre marti, la acoperisul bisericii din satul Chersacosu, pompierii actionand timp ce doua ore pentru stingerea focului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Vaslui.Pompierii militari de la Husi au intervenit cu trei autospeciale de stingere…

- Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Pianu au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la centrala termica a școlii din localitatea Strungari. „Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Pianu intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galati au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un vagon cu pacura in zona Port Bazinul Nou.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Galati, la fata locului au fost directionate…

- Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Gilau, a Punctului de Lucru Floresti si a Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta noapte pentru stingerea flacarilor care au cuprins acoperisul unei case si o copertina alipita de aceasta, situate pe strada Feser din localitatea Gilau.Potrivit…

Un incendiu a izbucnit, marți seara, in Sectorul 1 din București, intr-=o zona locuita de VIP-uri, in apropierea Parcului Herastrau.