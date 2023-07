Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni au fost solicitați prin apel la 112, in aceasta seara, la ora 18:31, sa intervina pentru salvarea unei persoane prinse intr-un utilaj agricol, in satul Salciua Noua. „S-au deplasat de urgența la locul evenimentului zece pompieri din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara și Punctului…

- Joi, 06 iulie, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Timisoara au desfașurat un exercițiu cu forțe și mijloace in teren pentru simularea unui incendiu la Spitalul Judetean ,,Pius Branzeu,, din Timișoara. La secția de medicina nucleara a izbucnit un incendiu, in locație fiind prezente și surse…

- ISU Caraș-Severin a intervenit duminica, in urma ploilor torentiale, pentru evacuarea apei din mai multe curți, garaje și din subsolul unui bloc de locuințe din Reșița. Un tren a fost anulat, altul intarziat. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Semenic” al județului Caraș-Severin a fost solicitat…

- Pompierii militari ai Detașamentului Ineu – Garda 2 Chișineu-Criș au intervenit astazi, in jurul orei 13:00, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un magazin alimentar din orașul Chișineu-Criș. „La sosirea forțelor…

- Un incendiu la o hala de productie din Timisoara a izbucnit joi noapte, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, precizand ca 40 de angajati s-au autoevacuat. La fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii din cadrul Detasamentului 2 Timisoara, o autospeciala de prima interventie si comanda, trei…

- UPDATE Incendiul se manifesta la un aparat electrocasnic (frigider) – ISU Buzau Sursa video: ISU Buzau *Știre inițiala Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau au fost solicitați, in aceasta dupa-amiaza, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Comunitatea din localitatea Doștat este in stare de șoc dupa ce un tanar de doar 35 de ani a pierit intr-un cumplit accident de munca. Primarul comunei a declarat pentru ziarulunirea.ro ca tanarul era foarte harnic și muncise mulți ani in strainatate pentru a-și putea intemeia o gospodarie. „Era un…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la in curtea unui operator economic, pe Calea Moșniței din Timișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și trimiși la locul intervenției un ofițer…