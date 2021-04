Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un service auto din Bucuresti, pompierii intervenind cu sase autospeciale pentru a impiedica flacarile sa ajunga la o cladire lipita de service. O persoana a suferit arsuri la fata si primeste primul-ajutor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…

- Deflagrația s-a extins pe 400 de metri patrați. Sursele Realitatea PLUS spun ca in interior ar fi depozitate și vopsele. Incendiul a fost localizat.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a anuntat ca un incendiu a izbucnit la un service auto de pe Aleea Bistricioara, din Sectorul…

- Un incendiu a izbucnit la un service auto de pe Aleea Bistricioara din București. Pompierii acționeaza cu 6 autospeciale de stingere, 1 SMURD, 1 descarcerare. Suprafața estimata este pe 400 mp. Se acționeaza pentru a opri propagare la o cladire P+1, lipita de service.

- Un incendiu a izbucnit intr-un magazin cu haine din București. Pompierii se afla la fața locului și au izolat zona. Incendiu a izbucnit miercuri intr-un magazin din Piața Veteranilor din București. Potrivit pompierilor, unitatea comerciala are aproximativ 150 de metri patrați și nu exista…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca incepand de duminica, atunci cand se aplica noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, in marile magazine din Capitala se instituie obligativitatea respectarii unei cote de 7 metri patrati pentru fiecare persoana iar persoanele care merg…

- F. T. Doua incendii, dintre care unul cu urmari tragice, au avut loc in dimineata zilei de ieri in Prahova. In satul Valcele (comuna Colceag), in jurul orei 9, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” au intervenit cu doua echipaje de stingere cu apa si spuma,…

- Noua persoane au fost evacuate, vineri, dintr-un imobil din municipiul Iasi, in urma unui incendiu izbucnit la un tablou electric, cu degajare mare de fum. Sase persoane primesc ingrijiri medicale, potriivt news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, un incendiu…