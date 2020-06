Nu mai puțin de 12 ore fara oprire au fost nevoiți sa intervina pompierii din cadrul ISU Arad, dupa ce un trasnet a declanșat un incendiu la un depozit din localitatea Dorobanți, in apropiere de frontiera cu Ungaria. „Detașamentul de pompieri Arad, in cooperare cu SVSU Macea și SVSU Curtici, a intervenit in localitatea Dorobanți […] Articolul Intervenție de 12 ore a pompierilor, dupa un incendiu provocat de un trasnet FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .