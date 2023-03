Stiri pe aceeasi tema

- Intervenția a avut loc sambata, cu participarea salvamontiștilor din Rașnov, ajutați de un elicopter SMURD, pentru preluarea femeii ranitie in apropiere de cabana Malaiești, potrivit News.ro . Femeia era cu un grup de turiste, intr-o zona dificila, care este inchisa pe timp de iarna. Traseul greu accesibil…

- Misiune de salvare in Munții Bucegi. Salvamontiștii au intervenit in cazul unei tinere de 25 de ani din Galați care cazuse intr-o prapastie. In ajutor a fost chemat și un elicopter. Turista și prietenul ei incercau sa ajunga la cabana Malaiești. Potrivit salvamontiștilor, cei doi nu aveau echipament…

- Accidentul a avut loc in zona statiunii Busteni de pe Valea Prahovei. Femeia a fost preluata de un elicopter pentru a fi dusa la spital.Turista in varsta de 25 de ani a urcat pe munte, impreuna cu prietenul ei, iar in apropiere de cabana Malaiesti a alunecat si a cazut peste o suta de metri. "Aceasta…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina de urgența miercuri in zona partiei de schi de la Arieșeni pentru un caz medical.O femeie s-a ales cu rani grave dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul. Acesta nu era singura in momentul producerii impactului, dar barbatul cu care se afla pe ATV a suferit leziuni…

- In urma apelului primit pe SNUAU 112 din data de 17.02.2023, ora 13:37, am fost solicitați sa intervenim in urma caderii de la inalțime a 4 persoane, in comuna Tomnatic. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare cu o autospeciala de prima intervenție…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD tip B. A fost solicitat elicopterul SMURD. Șoferul care se indrepta spre Deva a intrat in parapetul de pe margine, potrivit pressalert. Dupa sosirea echipajelor…

- Joi dimineața, la ora 08:19, pompierii au fost am fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs pe autostrada A6, nodul de urcare pe A1. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare,…