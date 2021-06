Intervenție a pompierilor pentru salvarea a trei pui de barză care au căzut din cuib FOTO Pompierii din Ineu au salvat trei pui de barza care cazusera dintr-un cuib. Oamenii au folosit autoscara și au pus puii in cuibul construit de mama lor. Incidentul s-a produs sambata in localitatea aradeana Chereluș. Cei trei pui au fost puși inapoi in cuibul construit pe un stalp de electricitate. „O misiune altfel pentru ca […] Articolul Intervenție a pompierilor pentru salvarea a trei pui de barza care au cazut din cuib FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

